phData Toolkit

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

phData 工具包是高品質資料應用程式的集合，可協助您遷移、驗證、最佳化和保護資料。 * Advisor 工具：快速輕鬆地識別改進 Snowflake 環境的配置、安全性、效能和效率的機會。 * Provison Tool：使用模板化方法管理 Snowflake 資源生命週期（創建、更新和銷毀），以提供結構良好的資訊架構。 * 存取工具：強大的視覺化和報告功能，支援 Snowflake 資料存取、審核和故障排除。 * 資料來源工具：多用途工具，可收集、比較、分析資料來源元資料和設定檔指標並對其進行操作。 * SQL 翻譯：立即將 SQL 從一種語言翻譯成另一種語言，消除通常耗時、容易出錯且高度手動的過程。 * 資料產生工具：可輕鬆產生用於測試、開發和簡報的真實合成資料。

網站： toolkit.phdata.io

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