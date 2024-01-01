替代項 - Personaliz.ai
Loom
loom.com
錄製和分享螢幕、相機或兩者的視訊訊息。比輸入電子郵件或現場會議更快。可在 Mac、Windows、Chrome、iOS 和 Android 上免費使用。
Synthesia
synthesia.io
只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Zight
zight.com
適用於 Mac 和 PC 的 CloudApp 螢幕錄製軟體。錄製影片、網路攝影機、GIF、擷取螢幕並立即將其分享到雲端。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智慧和您提供支援的文字到影片。 Rephrase Studio 是一個文字到影片產生平台，可消除影片製作的複雜性，使您能夠在幾分鐘內使用數位化身創建具有專業外觀的影片。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa 是一個照片和影片託管平台，為幻燈片、照片庫、影片播放器、私人影片託管解決方案等提供各種設計
Hippo Video
hippovideo.io
類別領先的視訊訊息傳遞平台，受到面向客戶的團隊的青睞。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家總部位於安大略省基奇納的軟體公司，開發用於託管和分析視訊效能的軟體。公司成立於2010年5月。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Sendspark
sendspark.com
透過視訊與客戶建立聯繫。推動更多參與。建立人際關係。提高電子郵件轉換率。
Gan AI
gan.ai
企業使用 Myna 創建個人化視頻，並透過自訂登陸頁面或 Webhook 在任何接觸點與用戶分享。
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使...
BombBomb
bombbomb.com
快速輕鬆地獲得更好的結果將影片添加到任何電子郵件中。
Tolstoy
gotolstoy.com
開始與您的客戶進行面對面的對話。
Dubb
dubb.com
全球以銷售為中心的視訊交流平台 - Video Your Self
Quickpage
quickpage.io
Quickpage 是一款銷售影片跟進工具，可將參與度提高 200%。視訊電子郵件和簡訊是銷售的未來。
Covideo
covideo.com
在幾分鐘內記錄、發送和追蹤視訊電子郵件和文字。使用 Covideo 消除噪音 - 專為更聰明的外展而構建的簡單解決方案。
StoryXpress
storyxpress.co
StoryXpress 是一個基於雲端的企業視訊平台。大規模影片創建、個人化、託管和分析，以促進行銷和銷售。
Weet
weet.co
互動培訓影片變得簡單 Weet 是製作互動式培訓影片、工作說明影片、示範影片等的最快、最簡單的方法...
vidREACH
vidreach.io
vidREACH 可讓您利用尖端技術和視訊平台來改善您業務的許多方面。
Magnfi
magnfi.com
Magnfi 是一款「一站式」影片行銷工具，可以簡單、快速且經濟高效的方式捕捉和建立影片推薦。
Screenweave
screenweave.com
Screenweave 是一個開創性的數位通訊平台，旨在提高任何工作環境中團隊互動的效率和效果。無論您的團隊是完全遠端、在辦公室還是採用混合模式，Screenweave 都可以促進無縫溝通、培訓和協作。我們的解決方案位於明尼阿波利斯，已迅速成為各種規模企業的必備解決方案，幫助人力資源專業人員和企業主簡化流程並培養持續改進和參與的文化。主要功能和功能： 一般錄製和分享：輕鬆建立和分發網路攝影機和螢幕錄製內容，使傳達訊息、提供回饋和分享見解變得簡單，無論團隊的實體位置為何。針對所有人的個人化指導：根據個人或團體的獨特需求提供有針對性的溝通和培訓，增強任何團隊配置的學習體驗和營運效率。支援所有協作風...
RepliQ
repliq.co
RepliQ 是一款影片產生工具，可讓您僅透過一個範本即可使用潛在客戶的社交媒體資料或影片背景中的任何網站自動創建數千個個人化視頻，以提高轉換率並為您節省無數小時的視訊勘探製作時間。
Motionlab
motionlab.io
Motionlab 平台是面向機構和品牌的終極技術，可讓您建立個人化視訊通訊。 Motionlab 讓您的電子郵件、信紙和應用程式訊息更加強大。透過個人化影片分發的各種可能性，您將始終發揮與客戶互動的最大潛力。 Motionlab 平台的個人化影片可以輕鬆整合。新增至您最喜愛的電子郵件平台、SMS/MMS 解決方案或自訂應用程式。使用 Motionlab Player，將影片的託管和串流交給我們。 Motionlab Player 易於整合。由於與最常用的網路解決方案的各種集成，您可以將其整合到您的登陸頁面中。我們的播放器將始終為特定觀眾播放正確的影片。透過 CTA 按鈕讓您的客戶與他們的影片...
MailVideo
mailvideo.com
銷售專業人士最大的問題是傳達他們的訊息。買家日曆上的時間段競爭從未如此激烈。買家希望在適合他們的時間了解賣家的報價，但透過電子郵件獲得傾聽和理解是很複雜的。 MailVideo 可協助專業人士透過視訊訊息以更有效、更個人化的方式進行溝通。
Interactly.video
interactly.video
Interactly.video 是同類中第一個無編碼互動式和個人化視訊創建平台，透過利用各種可能形式的互動式視訊（可以是網站、電子郵件、支援和入門等）為企業提供巨大的價值。行銷人員可以用它來吸引和鑑定網站、電子郵件、社群媒體上的潛在客戶。 SaaS 公司的售前團隊可以使用它來進行潛在客戶資格預審、標準化演示並比以前更快地完成交易。
SalesMail
salesmail.com
SalesMail 應用程式是透過電子郵件、文字和 CRM 發送個人化影片的最簡單方法。老年護理、多戶家庭、房地產和技術銷售領域的專業人士信賴 SalesMail 來幫助他們在競爭中脫穎而出、建立信任並更快地獲得結果。 SalesMail 在 App Store 中獲得 4.9 的評分，並且易於使用，可讓您釋放個人化影片的力量。流行的用例包括巡迴前和巡迴後的外展、虛擬巡迴、勘探、居民體驗溝通、培育訊息、自動回覆等等。 SalesMail 的用戶報告說，他們不僅獲得了更多的點擊率和回复，而且還與目標受眾建立了更牢固的關係，加快了銷售週期並更快地實現了預期的結果。
Vaam
vaam.io
Video messaging for Sales Close more deals and book more meetings in quick and personalized ways.透過在電子郵件中添加視頻，在潛在客戶的收件匣中脫穎而出。透過個人化影片跟進您的會議，讓您的交易更快完成。與您現有的銷售堆疊配合使用並整合。
Bonjoro
bonjoro.com
Bonjoro lets you send personal videos to new leads and customers, to stand out, build trust, and make more sales. Bonjoro 連接到您現有的CRM 或電子郵件行銷工具，讓您可以大規模發送快速且引人入勝的視頻，以：轉化更多潛在客戶、預訂更多演示、歡迎新用戶，並在整個客戶旅程中建立客户喜爱度和忠诚度。 Come and join over 50,000 other businesses winning customer superfans with video!
Shootsta
shootsta.com
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