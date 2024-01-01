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Perforce 的 Perfecto 是業界最值得信賴的 Web 和行動應用程式測試平台。拼湊的測試策略已成為過去，因為有了 Perfecto，使用者可以在世界任何地方享受無縫、端到端的測試體驗。利用企業級雲端在真實設備、虛擬設備或兩者的組合上進行測試 - 無論哪一種最適合您的需求。錯誤檢測比以往任何時候都更快，並且允許用戶在周期中更早地檢測和修復。 Perfecto 強大的智慧報告功能有助於透過測試失敗分析和假陰性過濾快速識別問題。從 CI 進行自動化測試並將所有報告同步到一處。使用業界最全面、豐富的測試工件快速修復缺陷。網路虛擬化和使用者模擬讓您可以像使用者一樣進行測試，並減少逃脫缺陷的機會。擴大測試覆蓋範圍並與整個工具鏈完全整合。由於採用Perfecto 無與倫比的高級功能，連續測試變得前所未有的容易，包括BDD 和無程式碼自動化、平行測試執行和突發功能、與領先的DevOps 工具和自動化框架的開放整合、CI 儀表板、熱圖、豐富的工件集合以及ML 驅動測試分析。徹底改變您的測試策略，並了解為什麼超過一半的財富 500 強公司信任 Perfecto 作為他們的測試合作夥伴。 99.9% 的正常運行時間意味著更好的測試、節省時間和金錢，以及最終結果的卓越應用程式。如欲了解更多資訊或開始 14 天免費試用，請造訪 www.perfecto.io。
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