Perceptif Insights 是一款由人工智慧驅動的軟體工具，可為企業提供即時流程洞察。該工具旨在透過模擬和優化用戶體驗以及設定自動化優先順序來幫助企業實現卓越營運。 Perceptif Insights 透過利用數據驅動技術來發現底層業務流程並識別客戶、供應、需求和營運相關問題。 該平台為用戶提供現成的模板，其中包含流程改進的最佳實踐，使企業能夠快速啟動並將客製化的解決方案納入其工作流程。 透過以事實為基礎的營運洞察，Perceptif Insights 使企業能夠確定優先事項並做出改變，從而獲得更好的業務成果、提高客戶滿意度和合規性。 該工具的自動流程發現消除了在 Visio 或 PowerPoint 中手動映射的需要，它允許企業找到其實際流程與他們認為正在發生的情況之間的差異，這可以帶來巨大的商業價值。 Perceptif Insights 深受客戶、產業分析師和合作夥伴的信賴，提供產業和功能解決方案，幫助企業與競爭對手進行比較。

網站： perceptif.ai

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