替代項 - Pelcro

Buzops

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Buzops 不僅僅是一個健身房管理系統。我們是一個團結的團隊，其使命是為健身房業主提供幫助，並成為提高健身業務效率和成長的忠實合作夥伴。 2009 年，麥可創立了一家私人培訓公司，業務範圍迅速擴大到 300 萬美元，分佈在五個地點。在遇到現有健身房管理軟體的營運挑戰時，Michael 與他的軟體工程師朋友合作，為他的業務需求創建了個人化解決方案。隨著他的企業不斷發展，在10 年的時間裡增加了3 個精品健身房和90 多個個人訓練地點，這相當於每月管理10,000 次訓練課程，最初的軟體逐漸發展成為一個全面的管理工具。它經過精心改進，可以有效管理複雜的操作，確保支付處理和會話管理的準確性。經過多...