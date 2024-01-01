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Pelcro 是一個一體化訂閱和會員管理平台。一個全面的自助平台，不需要程式碼，但擁有所有開發工具來提供最終的靈活性。 Pelcro 的主要功能： - 在一個地方輕鬆創建訂閱和電子商務產品 - 輕鬆創建計量付費牆，選擇​​哪些內容或功能應置於付費牆後面 - 使用高級定位根據用戶位置個性化語言和貨幣 - 創建和使用根據您的品牌自訂用戶體驗- 使用Google Pay、Apple Pay 和PayPal 進行快速結帳體驗- 透過CRM 管理用戶或讓他們透過自助儀表板進行更改- 定制和自動化支付流程、定價模型和基於您偏好的用戶流量- 匯出分析報告，包括總收入、新訂閱- 我們提供24/7 技術支援請造訪Pelcro.com 請求演示或申請14 天免費試用。
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