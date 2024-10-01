替代項 - PDFescape
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我們相信文件不僅僅是資訊和證據的集合。它們是連結人員和想法、推動業務發展的基礎。 Adobe Acrobat 讓您與團隊保持聯繫，同時推動您的業務向前發展 - 無論您在哪裡工作。 Acrobat 是一款深受財富 500 強公司信賴的一體化 PDF 和電子簽名解決方案。借助 Acrobat，您可以輕鬆地建立、編輯、轉換、共用、簽名和組合文件 - 所有這些都在一個 Adobe 平台上進行。您可以創建無縫的數位體驗，讓您的團隊隨時隨地透過任何裝置輕鬆協作和工作。 Acrobat 中的液體模式還使用戶能夠在小螢幕上查看 PDF，而無需捏合和縮放。我們與 Microsoft 合...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF 透過超過 25 個工具的多功能套件簡化了文件管理，可透過行動裝置、桌面裝置和 REST API 進行存取。無論是編輯、合併、分割、壓縮、轉換或電子簽名 PDF，它都提供了一體化的解決方案。 iLovePDF 受到全球數百萬人的信賴，可滿足從本地企業到全球企業和公共機構等不同用戶的需求。
pdfFiller
pdffiller.com
編輯 PDF、建立表單、收集資料、協作、簽署和傳真文件等等。您可以在任何地方、任何裝置上完成這一切，而成本只需一小部分。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
萬興PDF專家是Adobe® Acrobat®的領先替代品，以極低的價格提供企業級PDF功能和永久許可。它可跨桌面、行動和網路平台使用。萬興PDF專家在全球以 11 種不同語言出售，為所有類型的用戶提供了最簡單、最聰明的方式來創建、編輯、轉換和設計 PDF 文檔，所有這些都在用戶友好的介面中進行。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能夠簡化文件編輯、簽名、分發以及表單填寫。 DocHub 還提供與 Google Workspace 的高度流行的集成，允許用戶直接從 Google 應用程式匯入、匯出、修改和簽署文件。 DocHub 於 2014 年推出，已受到超過 8,330 萬用戶的信任。即時雲端保存和安全工作流程使超過 5 億個文件在一個易於使用的單一解決方案中保持最新和安全。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf 產自手錶、銀行和簡潔設計之鄉瑞士，是一家屢獲殊榮的公司，提供一套巧妙的文件管理工具。 Smallpdf 成立於 2013 年，為笨重、笨拙的 PDF 軟體提供了簡單、安全且可靠的答案。透過刪除不必要的功能並更加重視使用者體驗，Smallpdf 已成為全球最受歡迎的 PDF 軟體，以 24 種不同的語言為超過 5 億用戶、100,000 家不同的公司提供服務。
Xodo PDF.Online
pdf.online
PDF Online 為您提供免費、安全且準確的 PDF 處理工具。放入您的文件即可合併、轉換、編輯、壓縮 PDF 等等 - 完全免費！
PDF Candy
pdfcandy.com
轉換為 PDF 並傳回 20 多種格式的檔案。此外，PDF Candy 還提供 47 種線上 PDF 處理工具：編輯、分割、合併、壓縮等等。
Sejda
sejda.com
Sejda 幫助您完成 PDF 任務。快速簡單的線上服務，無需安裝！拆分、合併或將 PDF 轉換為影像，交替混合或分割掃描等等。
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF是一個多平台PDF程序，為Windows、macOS、Android和iOS用戶提供許多實用的PDF工具。 LightPDF 致力於讓 PDF 變得簡單，幫助人們隨時隨地處理 PDF。現在它提供適用於所有系統、Windows、Android 和 iOS 版本的 Web 應用程序，其中包括 PDF 轉換、編輯、頁面管理、OCR、簽名、壓縮、安全性等。 LightPDF提供的服務直觀，可以幫助人們提高學習和工作效率。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
福昕雲端提供安全管理和傳送PDF文件以及PDF表單的工具。福昕雲端提供多項功能，讓 PDF 文件處理更加方便、安全。
PDFBEAR
pdfbear.com
100% 免費的線上平台，可轉換、編輯和轉換 PDF 文件。我們確保您擁有合適的轉換工具可供使用。
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 軟體、文件管理和電子簽名領域的全球 SaaS 領導者。 Nitro 的生產力平台包括強大的 PDF 工具、數位工作流程、高度安全的電子簽名和身分驗證功能。其業界領先的商業智慧和分析產品可衡量投資回報率並量化永續發展工作，所有這些都得到一流的客戶成功和變革管理支援團隊的支持。 Nitro 在 157 個國家擁有超過 300 萬授權用戶和 13,000 多家企業客戶，為財富 500 強企業中 68% 的客戶提供服務，對此深感自豪。
Lumin
luminpdf.com
Lumin 是基於雲端的 pdf 編輯和文件工作流程軟體，成立於 2014 年，總部位於紐西蘭。 Lumin 在全球範圍內運營，擁有超過 8000 萬用戶，幾乎每個大陸都有一個 Lumin 用戶 - 包括南極洲！ Lumin 提供與 G-Suite 的無縫集成，並提供一系列直覺的數位工具，可將電子簽名、文字、突出顯示等添加到雲端中的 PDF 文件中。使用Lumin，您可以： - 直接在文檔中編輯原始pdf 文本，以便於更改日期以及對合同和協議進行細微更新- 創建無縫的電子簽名工作流程以收集和請求數字簽名- 隨時隨地與您的團隊進行評論、標記和協作 -與您熟悉和喜愛的Google 工具同步- 訪問...
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile 是一款功能齊全的 PDF 編輯器和轉換器，具有強大的全文 OCR 引擎。主要功能： 編輯 PDF：透過修改文字、字體、字體大小、行距、佈局、頁面和列來更新 PDF 文檔，並添加多媒體。轉換為 PDF：將 PDF 轉換為 Word、Excel、PowerPoint、TXT、JPG、PNG 和 DWG，而不會遺失其格式。組織 PDF：組織和操作 PDF 頁面以支援您的工作流程。合併和拆分文檔；將文件中的頁面或從一個文件拖曳到另一個文件中；並添加圖章、浮水印、頁首、頁尾等。 OCR：使用強大的全文光學字元辨識 (OCR) 功能從任何影像中提取文本，並且可以識別 22 種語言。閱讀...
DeftPDF
deftpdf.com
多合一免費線上 PDF 編輯器和轉換器，無需安裝或訂閱。這款PDF線上軟體是一款綜合工具，無限制使用，可作為chrome擴充下載。它提供免費工具，如PDF 編輯器、PDF 轉換器、分割、合併、填充和簽名、翻譯、調整大小、壓縮、修復、加密、解鎖、浮水印、刪除頁面、貝茨編號、新增頁首或頁腳、PDF 到JPG、PDF轉換為 Word、PDF 轉換為 Excel、OCR PDF、旋轉、裁剪等等。
Hipdf
hipdf.com
Wondershare HiPDF 是一款基於 AI 的線上 PDF 解決方案，提供廣泛的功能，例如與 PDF 聊天、AI 閱讀、編輯、轉換和管理 PDF 文件。憑藉其用戶友好的介面和免費計劃，HiPDF 允許用戶只需點擊幾下即可輕鬆總結、解釋、重寫、合併、分割、壓縮、轉換、旋轉、解鎖和保護 PDF 文件。作為 PDF 協會的成員，並獲得了 ISO 27001 和 SSI SECURE 等國際認可的認證，HiPDF 已累積處理數百萬個文件，確保 PDF 編輯的簡單性和安全性。
PDF.co
pdf.co
用於 PDF 轉換、編輯、提取、自動化等的低程式碼和 REST API。 PDF.co API 可與眾多線上平台集成，例如 Zapier、Make、Airtable 等。自動化文件工作流程並節省數百個工作時間。
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc 是一款尖端的線上 PDF 編輯器。我們的互動式介面使用戶可以更輕鬆地利用可用的不同工具和功能，從而提高效率並節省時間。借助我們的安全網關，使用者可以放心，他們的文件是安全且私密的。
CraftMyPDF
craftmypdf.com
使用拖放編輯器從可重複使用的範本自動產生 PDF 文件和影像。我們與 Zapier、Integromat 和 REST API 無縫整合。
Macro
macro.com
Macro 是一款一體化文件工作區，適合想要快速完成工作的專業人士。 Macro 的簡單而現代的介面由 AI 提供支持，提供文字處理器、PDF 編輯器、比較工具、自動化工具、AI 輔助寫作和審查等。
FoxyUtils
foxyutils.com
FoxyUtils 使用專有庫，並透過在其網站上每 5,000 次轉換種植一棵樹來回饋環境。
Redactable
redactable.com
Redactable 是一種基於雲端的文件編輯工具，可協助組織有效率且安全地刪除 PDF 文件和其他文件類型中的敏感資訊。與傳統的手動方法相比，這種由人工智慧驅動的解決方案簡化了編輯流程，可顯著節省時間並增強資料保護。 Redactable 專為企業、律師事務所、政府機構和任何處理敏感文件的組織而設計，可解決與傳統編輯技術相關的挑戰。它消除了使用標記或基本 PDF 編輯工具等手動方法經常遇到的不完整編輯的風險，這可能會使敏感資料容易暴露。 Redactable 解決了手動編輯過程中經常被忽略的兩個關鍵問題。首先，它解決了使用PDF標記軟體在敏感資訊上放置黑框時出現的資料刪除不完整的問題——這種...