替代項 - Wondershare PDFelement
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
VistaCreate
create.vista.com
最簡單的線上圖像編輯器 ᐉ VistaCrate（以前稱為 Crello） ➤ 創建您自己的設計 ✓ 發布 ✓ 封面 ✓ 動畫 ☝ 使用最好的線上設計軟體 ⏩ 簡單且免費！ 免費的圖形設計工具可幫助您在幾分鐘內創建令人印象深刻的內容。瀏覽數千個專業範本並立即進行編輯。
PosterMyWall
postermywall.com
美麗的設計。推廣毫不費力。透過精彩的社群媒體圖片、影片、海報和傳單進行宣傳。
Desygner
desygner.com
面向非設計師的平面設計工具。適合所有人的內容創作。使用 Desygner 加入超過 2000 萬人和 6 萬家企業的行列。設計社群媒體貼文、廣告、簡報、名片、傳單等內容。
Renderforest
renderforest.com
您的所有設計工具都集中在一處。 透過創建令人驚嘆的影片、動畫、品牌、模型、簡報、圖形和專業網站來開始發展您的業務！
Visme
visme.co
創建專業的簡報、互動式資訊圖表、精美的設計和引人入勝的視頻，全部集中在一處。從今天開始使用 Visme。
Designrr
designrr.io
上傳任何網頁、MS Word、影片、播客或 YouTube，它將創建一本令人驚嘆的電子書，並將其轉換為 pdf、epub、Kindle 或 Flipbook。快速且易於使用。包括全面培訓、24x7 支援和 Facebook 群組。
Venngage
venngage.com
超過 500 萬專業人士認為 Venngage 是資訊圖表製作者的首選。從 10000 多個專為企業製作的專業範本中進行選擇。
Marq
marq.com
Marq（以前稱為 Lucidpress）使組織中的每個人都能夠使用鎖定的品牌模板建立品牌內容。告別你的創意積壓。
Template.net
template.net
設計精美、可輕鬆編輯的模板，讓您更快、更聰明地完成工作。只需瀏覽、搜尋、儲存和下載我們易於使用的範本。
Curvenote
curvenote.com
科學寫作平台。一款專為技術寫作而設計的精美寫作工具，與 Jupyter 連接。
Xara Cloud
xara.com
更少的設計工作，更多的業務成果。 建立與您的受眾對話的內容。一個完整的工具包，透過視覺結果反映您的想法。無需設計技能。
Publitas
publitas.com
我們幫助品牌在線上發布目錄，以提供美好的購物體驗。
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一個數位目錄平台，可讓您將印刷的傳單和目錄轉換為完全互動的數位購物體驗。透過產品圖片和影片吸引購物者的注意。透過電子郵件、WhatsApp 或直接與您的電子商務網上商店整合進行目錄內購物，從而提高流量和銷售量。 iPaper 平台專為適合您的業務而構建，我們提供高級功能來完全自動化您的設置。
Picmaker
picmaker.com
使用 Picmaker 的人工智慧管理工具提升您的社群媒體遊戲。透過先進的演算法和自動化來簡化您的內容創建、排程和分析。現在試試看！
Smore
smore.com
Smore 是一款協作新聞通訊工具，專注於易用性、美觀且有意義的結果、整合和簡單的自動化。
Curated
curated.co
提供您的讀者真正喜歡的令人驚嘆的電子郵件通訊。我們堅如磐石（可自訂）的範本在每個電子郵件用戶端中看起來都很棒，因此您可以專注於內容，而不是設計。