PDCflow 提供支付通訊軟體，以便企業可以透過消費者喜歡的管道（線上付款入口網站、簡訊/文字和電子郵件）收取付款、獲取簽名並安全地交付文件。我們的專利流程技術允許組織創建從簡單到複雜的自訂工作流程，因此他們的員工只需單擊幾下即可推動業務發展，而他們的消費者可以輕鬆查看並完成所請求的交易。立即開始使用我們的線上 PDCflow 平台或與我們的開發人員友好的 API 集成，將支付和通訊工作流程直接添加到您的現有系統中。

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