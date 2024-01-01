替代項 - Paythen

Mondu

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Mondu 正在推動 B2B 支付領域的創新。透過讓 B2B 支付達到與 B2C 相同的水平並將客戶置於支付流程的核心，Mondu 確保了無縫且最先進的體驗。 Mondu 的解決方案使商家和市場能夠在線上和線下多通路環境中為歐洲和英國的商業客戶提供最受歡迎的 B2B 支付方式和靈活的支付條款。結果是一個雙贏的故事：企業客戶能夠在需要時購買和付款，這意味著更高的轉換率和平均訂單價值，並最終推動商家和市場的成長。 Mondu GmbH 由企業家 Malte Huffmann、Philipp Povel 和 Gil Danziger 於 2021 年創立，旨在簡化 B2B 支付交易。 Mondu 擁...