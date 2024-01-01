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Payhawk 是歐洲、美國和英國國內和國際企業領先的支出管理解決方案。 Payhawk 將公司卡、報銷費用、應付帳款和無縫會計軟體整合到一個產品中，讓每個人都能輕鬆進行商業支付。 Payhawk 幫助超過 32 個國家的客戶最大限度地提高效率、大規模控制支出並保持敏捷性。 Payhawk 在倫敦、柏林、巴塞隆納、巴黎、阿姆斯特丹、維爾紐斯、索菲亞和紐約設有辦事處，其多元化的客戶群包括 LuxAir、Babbel、Vinted、Wallbox 和 Wagestream 等頂級品牌。

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