替代項 - PayDo
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。同年晚些時候，PayPal 成為 eBay 的全資子公司，估值達 15 億美元。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Venmo
venmo.com
支付。得到報酬。店鋪。分享。 Venmo 是一款數位錢包，讓從學生到小型企業的每個人都能更輕鬆地賺錢。超過 6000 萬人使用 Venmo 應用程式進行快速、安全的社交支付。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美國金融服務公司，提供線上匯款、數位支付服務並為客戶提供營運資金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Skrill
skrill.com
進行快速、安全的付款和國際匯款。從投注和交易到購物和遊戲，Skrill 讓您的資金管理變得簡單。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 經營的會計軟體，主要針對中小型企業。它是一種基於 Web 的軟體即服務 (SaaS) 模型，可透過桌面或行動裝置存取。 該公司成立於 2003 年，總部位於加拿大多倫多。
HoneyBook
honeybook.com
被評選為小型企業第一大客戶管理軟體。利用我們的一體化專案、發票和付款管理工具更快地保護客戶。免費試用 7 天。
Karbon
karbonhq.com
您如何經營會計師事務所。工作、客戶、規劃和溝通集中在一處。無論您的團隊是在辦公室還是遠程，您都與 Karbon 在一起。
Razorpay
razorpay.com
印度線上支付網關，擁有一流的 API、整合程式、強大的安全性和強大的儀表板
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Neteller
neteller.com
註冊免費的 NETELLER 帳戶，以更快、更安全的方式在線上匯款和收款。立即探索我們屢獲殊榮的電子錢包。
Airwallex
airwallex.com
讓您的企業能夠以多種貨幣進行快速、輕鬆且低費用的國際支付。立即註冊免費帳戶。
Melio
meliopayments.com
快速、簡單地支付和收款發票，無需任何常規費用。使用 Melio Payments 增加現金流並減少麻煩。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 儀表板中管理客戶、制定計劃並進行直接扣款付款。
Clover
clover.com
我們的 POS 系統和信用卡處理可讓您接受付款並開展業務。
Paystack
paystack.com
非洲的現代線上和離線支付。 Paystack 幫助非洲的企業獲得世界任何地方的任何人的付款。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 開始發展您的業務： ✓ 15 分鐘內接受付款 ✓ 誠實的定價 ✓ 所有領先的付款方式。立即付款 »
Xendit
xendit.co
輕鬆接受和發送付款。 Xendit 是印尼、菲律賓和東南亞領先的支付網關。透過一次集成，您的企業即可在印尼和菲律賓接受付款。信用卡及金融卡、電子錢包、銀行轉帳等。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
PaySimple
paysimple.com
登入您的 PaySimple 帳戶。沒有帳戶？註冊即可開始在線上接受付款、自動計費和開立發票，並建立安全的客戶資料庫。
Marketing 360
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適用於任何小型企業的行動發票（以及更多）。像專業人士一樣管理您企業的日常財務！可用免費帳戶。
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數位印度的支付。為成長型企業收款和付款的最快、最簡單的方式
Veem
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Veem 是一家位於舊金山的線上全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 於 2014 年創立。它的前身為 Align Commerce，於 2017 年 3 月 8 日更名為 Veem。該公司為 100 個國家和 70 種貨幣提供服務，包括美元、加元、英鎊、歐元、港元、人民幣和澳元。 100 個國家的客戶可以接收付款，其中 25 個國家的客戶可以發送付款。 付款是使用各種軌道發送的，所使用的軌道是在發送付款時在內部確定的。該公司使用 SWIFT、自動清算所 (ACH)、財務帳戶、數位錢包、金融卡和區塊鏈進行支付。該公司的目標客戶是中小型企業、自由工...
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GoDaddy 的 Poynt：您的一體化全商務支付解決方案。 Poynt 是一個互聯商務平台，包括硬體、軟體和應用程序，為商家提供實現業務轉型的技術。
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Dwolla
dwolla.com
Dwolla 是一家僅在美國提供線上支付系統和行動支付網路的電子商務公司。
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong 是一家金融科技獨角獸公司，致力於為全球跨境電商賣家創新支付服務領域。憑藉我們的全球足跡，我們的使命是幫助我們的客戶在全球任何地方進行銷售。我們致力於為客戶提供一流的服務並協助他們拓展業務。