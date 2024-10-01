替代項 - Paycor
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
Zoho People
zoho.com
精心製作的是建立更幸福的員工隊伍。 當您照顧員工時，我們會照顧您的人力資源流程。從招聘，入職和出勤管理到時間跟踪和評估，我們都涵蓋了所有內容。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Clockify
clockify.me
最受團隊歡迎的空閒時間追蹤器 Clockify 可協助各種規模的企業、數位機構、非政府組織和教育機構追蹤各個專案的生產力和計費工作時間。該平台使管理人員能夠指定每個專案的持續時間、追蹤員工的小時費率、查看正在進行的活動以及可視化各種任務的時間細分。 Clockify 還允許管理員產生、共享和匯出 PDF、Excel 和 CSV 格式的可自訂報告。跨平台可用：Web、Android、iOS、Mac、Windows 和 Linux
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
D2L Brightspace
d2l.com
利用 D2L Brightspace 突破 LMS 的限制，D2L Brightspace 是一個學習創新平台，旨在幫助您創建高度個人化的體驗，大規模釋放學習者的潛力。 Brightspace 專為人生各階段的學習而打造－從上學初期到高等教育及以後。 - K-12：創造學生和家長喜愛的現代靈活的學習體驗。 - 高等教育：打造高度個人化的學習體驗，釋放潛能。 - 企業：為員工、顧客或合作夥伴提供培訓。 - 協會：將教育和培訓轉化為您的競爭優勢。數位化您的課程透過易於使用的技術輕鬆實現課堂體驗現代化，並採用當今最佳學習管理系統中常見的數位工具。優化您的成果開始輕鬆、大規模地實施個人化學習體驗。在數...
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Homebase
joinhomebase.com
超過 10 萬家小型（但實力雄厚）企業使用 Homebase 來管理其計時團隊，包括員工日程安排、時鐘等。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Jibble
jibble.io
團隊的簡單時間和出勤管理。員工可以透過網路瀏覽器、手機或使用 iPad 或 Android 平板電腦的專用時鐘來上下班。 Slack 和 Microsoft Teams 中甚至還提供了智慧機器人。準確捕捉工作時間，包括活動、筆記、照片（用於臉部辨識）和 GPS 位置（如果啟用）。所以它們總是最新的。您將能夠查看、管理和下載薪資和專案計算的自動化時間表。不再有夥伴打拳！透過使用行動設備，您可以強制使用者共享其 GPS 位置和照片以進行臉部辨識驗證。您將始終知道誰在哪個位置打卡 地理圍欄 如果您的員工在旅途中（現場），您希望確保他們在應該打卡的地方打卡。您可以設定特定的地理圍欄（位置參數），以確保...
ZingHR
zinghr.com
ZingHR 一直是幫助組織超越自動化並提供可直接影響業務成果和增強員工體驗的解決方案的驅動力。 ZingHR 的目標是採用以員工為中心和行動優先的方法。一個企業 HCM 平台，用於改善員工隊伍，不受地域限制，涵蓋從入職到離職等整個範圍。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Open LMS
openlms.net
Open LMS 是一個高度可設定的學習管理系統 (LMS)，可根據您組織的目標進行擴充。我們為全球數以千計的客戶提供協助，從工業到高等教育，為學習者提供熟悉的體驗、尖端的生態系統工具、深入的報告和數據、應用內創作、學習路徑以及合規培訓和報告。作為全球最大的開源 Moodle™ 託管和支援服務商業提供者，在 Amazon Web Services (AWS) 的支援下，Open LMS 可協助組織輕鬆提供出色的學習體驗。 Open LMS 是 Learning Technologies Group plc 屢獲殊榮的專業學習技術和人才管理業務集團的一部分。了解有關 Open LMS 的更多信息...
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一個一體化的早期人才招募平台，可以接觸到 1000 萬以上積極回應的學生和校友。在大學、社區大學和另類教育計畫（訓練營、企業學習計畫）中，當學生尋找符合自己興趣和技能的有意義的工作時，他們會從 Handshake 開始這趟旅程。在 Handshake 上認識您的下一位優秀員工。請求示範：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
Insightful
insightful.io
Insightful 是勞動力分析和生產力軟體，可協助您透過可操作的數據洞察以更明智的方式運作。了解您的團隊如何最好地工作並透過員工生產力監控、自動時間追蹤、遠端團隊管理等來提高生產力。 Insightful 提供的見解使您能夠創建更有效率的流程、改進工作流程並平衡工作負載，以便您的團隊能夠盡力而為。一切都在一個輕量級、易於使用的平台內。 Insightful 可在雲端或本地使用，採用企業級安全性和隱私性構建，可保護您的資料並簡化合規性。無論您擁有 10 台還是 10,000 台設備，Insightful 都能滿足您的遠大抱負。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
使用 LinkedIn Recruiter 應用程式在旅途中隨時掌握招募動態。當候選人回覆您的訊息後，立即回覆他們。搜尋 LinkedIn 超過 6.45 億會員的整個網絡，並聯繫適合您空缺職位的人員 — 一切都可以透過您的手機完成。當您離開辦公桌時，可以從上次停下的地方繼續工作或處理快速任務，例如查看候選人資料或組織管道。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一體化人力資源解決方案，設計時考慮到了簡單性。憑藉隨您的業務發展和變化的技術，Paychex 擁有創新業務解決方案和專門支持的正確組合，無論您的業務發展到何處，都可以幫助您實現目標。和留住員工•透過我們位於美國的24/7/365 即時支援團隊，隨時隨地獲得經驗豐富、屢獲殊榮的支援•與我們的合規專家一起領先於不斷變化的法律和法規••隨時隨地存取您的資訊Paychex Flex 行動應用程式人才管理：從單一人力資源平台招募、保留和培養頂尖人才，並簡化您的招募和入職流程。勞動力管理：利用我們重要的勞動力管理資源提高員工效率和生產力。薪資和財務支援：輕鬆支付員工薪資並...