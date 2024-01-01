Patsnap 是一個涵蓋全球的專利和創新資料庫。該工具旨在為用戶提供一個全面、直觀的專利檢索平台。 此資源的開發是為了協助智慧財產權 (IP) 和研發 (R&D) 團隊的工作，促進協作並實現競爭格局分析。 用戶可以使用此工具快速探索技術解決方案並了解創新機會、運行現有技術搜尋、審查和產生智慧財產權提交以及監控競爭對手的技術進步。 為了促進智慧財產權保護，Patsnap 部署了人工智慧驅動的搜尋和分析功能，簡化了對複雜專利、文件歷史和權利要求變更的審查。 該工具還利用其自訂欄位透過協作工作空間促進知識產權組合最佳化。此外，Patsnap使用專有的人工智慧自動產生關鍵字和解碼技術專利訊息，幫助用戶了解專利固有的技術並發現相似的技術、引文、圖像等。 以及他們的精確參考。它還具有直覺的工作區，可提供評論、標記和自動通知等功能，有助於加快協作速度。 Patsnap 被廣泛的組織使用，從新創公司到財富 500 強公司，並在其營運中優先考慮資料機密性。

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