替代項 - Patch Customer Retention

RevSetter

revsetter.com

RevSetter 是一個尖端的客戶服務和收入平台，建立在獨特的資料模型和洞察引擎之上，可增強全球客戶成功、客戶管理和收入團隊的能力。 RevSetter 可以提高收入導向的團隊的效率 - 從簡化的入職和快速實現價值開始，它可以為 IC、經理和最高管理層進行完全定制，並能夠為整個收入旅程的行動和工作流程提供支援。我們建立平台是為了因應市場當前的挑戰，同時也滿足全球收入團隊不斷變化的需求。是時候為您的企業提供一整套解決方案，包括自動化工作流程、強大的資料管理、動態客戶旅程、產品使用分析等等，全部都在一個創新解決方案中。