替代項 - PasswordsGenerator.net

NordPass

nordpass.com

NordPass 是 2019 年推出的專有密碼管理器。它旨在幫助用戶組織密碼和安全筆記，將它們保存在一個地方——加密的密碼庫。該服務有免費和高級版本，但免費版本缺乏許多付費功能，例如多設備登入。 NordPass 是一款跨平台應用程序，可在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 上使用。它還在 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Brave、Opera 和 Safari 上提供瀏覽器擴充功能。