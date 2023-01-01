替代項 - Passpack
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款免費加值密碼管理器，可在線上儲存加密密碼。 LastPass 的標準版本附帶一個網頁介面，但也包括適用於各種網頁瀏覽器和許多智慧型手機應用程式的插件。它還包括對小書籤的支援。 LogMeIn, Inc. 於 2015 年 10 月收購了 LastPass。
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden 是一項免費的開源密碼管理服務，它將網站憑證等敏感資訊儲存在加密的保管庫中。 Bitwarden 平台提供各種用戶端應用程序，包括 Web 介面、桌面應用程式、瀏覽器擴充功能、行動應用程式和 CLI。 Bitwarden 提供雲端託管服務以及在本地部署解決方案的能力。
1Password
1password.com
1Password 是由 AgileBits Inc. 開發的密碼管理器。它為使用者提供了一個在虛擬保管庫中儲存各種密碼、軟體許可證和其他敏感資訊的位置，該虛擬保管庫由 PBKDF2 保護的主密碼鎖定。預設情況下，這個加密的保管庫儲存在公司的伺服器上，按月付費。
Google Password Manager
passwords.google
管理您在 Android 或 Chrome 中儲存的密碼。它們安全地儲存在您的 Google 帳戶中，並可在您的所有裝置上使用。
Dashlane
dashlane.com
Dashlane 是一款基於訂閱的跨平台密碼管理器和數位錢包應用程序，可在 macOS、Windows、iOS 和 Android 上使用。 Dashlane 使用免費增值定價模式，其中包括免費方案和高級訂閱。
NordPass
nordpass.com
NordPass 是 2019 年推出的專有密碼管理器。它旨在幫助用戶組織密碼和安全筆記，將它們保存在一個地方——加密的密碼庫。該服務有免費和高級版本，但免費版本缺乏許多付費功能，例如多設備登入。 NordPass 是一款跨平台應用程序，可在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 上使用。它還在 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Brave、Opera 和 Safari 上提供瀏覽器擴充功能。
Password Generator
passwordsgenerator.net
強密碼產生器可建立安全密碼，如果不透過網路傳送密碼，就無法在您的裝置上破解這些密碼，並學習 30 多種技巧來確保您的密碼、帳戶和文件的安全。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是頂級的個人和企業密碼管理器，可防止與密碼相關的資料外洩和網路威脅。立即免費試用！
hide.me Password Generator
hide.me
隨機密碼產生器。使用我們高度安全的密碼產生器產生複雜、強且隨機的密碼。
Password Crypt
pcrypt.com
如果您的密碼很弱，您的高科技安全措施將毫無用處。 Password Crypt 使用最高的加密標準來保護您的密碼，同時為您提供全面的概覽、控制和密碼安全性。
PasswordsGenerator.net
passwordsgenerator.net
強密碼產生器可建立安全密碼，如果不透過 Internet 傳送密碼就無法在您的裝置上破解，並學習 40 多種技巧來確保您的密碼、帳戶和文件的安全。
Avira Password Manager
avira.com
Avira 密碼管理器 ✓ 建立和儲存安全密碼 ✓ 如有需要，可自動登入 ►立即探索！
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb 是一款與 KeePass 相容的免費開源密碼管理器，提供網路版本和桌面應用程式。底層檔案格式是KDBX（KeePass 資料庫檔案）。
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – 適合企業的安全雲端儲存和密碼管理器。最大程度的保護－安全地儲存、編輯、分享文件。
Clipperz
clipperz.is
線上密碼管理器和數位保管庫對您和您的資料一無所知。您提交的所有內容都會先由瀏覽器加密，然後...