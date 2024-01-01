Passio AI 提供企業業務的視覺人工智慧即服務平台。該平台提供易於整合的 SDK，使企業能夠在健康、健身、家庭企業等各個領域利用人工智慧功能。 在這些產品中，Passio AI 開發了一款營養人工智慧工具，可為行動應用程式提供人工智慧營養追蹤體驗，並可存取營養資料庫。 該平台還提供 Remodel AI 和 VR Showorm 工具，使用戶能夠視覺化和購買家居改造產品。整合到應用程式中的行動人工智慧工具旨在透過電腦視覺增強銷售和用戶體驗。 Passio AI 還提供“MindsEye”，這是一種免費的人工智慧識別工具，可利用設備的攝影機來識別物體。 Passio 產品的模組化特性可在應用程式中輕鬆整合和部署。 該平台進一步強調數據驅動的決策，幫助企業提高客戶參與度、簡化購買流程並增加收入。 此外，它們還提供即時的設備端電腦視覺和人工智慧驅動的用戶體驗，以改變行動應用程式。 Passio 已與多家公司合作，將這些人工智慧功能擴展到他們的產品中。

網站： passio.ai

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