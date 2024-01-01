PaperRater 是一款線上工具，旨在對論文和論文等書面作品進行校對和評分。該工具專注於檢測和糾正文本中的語法和拼寫錯誤以及檢查是否有抄襲。 此外，它還提供了寫作品質的評級系統。除了這些核心功能之外，PaperRater 還提供有關文法、寫作和拼字的各種支援資源。 該工具具有廣泛的檢測功能和附加資源，使其成為尋求提高作品準確性和原創性的作家的綜合解決方案，同時還提供有關其寫作品質的有用回饋。 PaperRater 使用先進的 cookie 和其他追蹤技術來了解用戶與該工具的交互，並提供與用戶興趣相關的內容和廣告。 儘管有廣告合作夥伴關係，PaperRater 仍尊重用戶的資料隱私，並在資料使用和同意方面提供多種選擇。

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