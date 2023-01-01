替代項 - Paperflite

ScreenSpace

screenspace.io

在一個充滿幹擾、市場過度飽和和千禧世代的世界中…行銷和銷售團隊依靠 ScreenSpace 突破噪音 → 在情感上吸引高品質客戶 → 並引導他們踏上不可抗拒的 YES 之旅！說實話 → 您的客戶不知所措。通用影片 • 以產品為中心的導覽 靜態簡報 • 腳本化簡報 • 複雜網站 人們對一刀切的媒體感到厭煩。你不是嗎？當然，傳統策略會浪費時間和金錢。排斥高意向客戶－又稱「收入」。同時吸引了昂貴、低品質的「噪音」。導致管道遺失和結果不可靠。或者…想像一下讓您的產品和客戶閃閃發光！憑藉全面、身臨其境的網路體驗，將您的產品變成引人入勝的視覺之旅。一個自我引導的故事，非常適合每個買家。推動深度參與和產品理...