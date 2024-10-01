替代項 - Pantheon
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dr...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com 是一個自助出版平台，在部落格和其他作品中很受歡迎。它由 Automattic, Inc. 擁有和經營。該網站為註冊用戶提供免費部落格託管，並透過付費升級、「VIP」服務和廣告提供財務支援。
Hostinger
hostinger.com
選擇您的網站託管解決方案並製作完美的網站！從共享主機和網域到 VPS - 我們擁有您在線成功所需的一切。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是 ICANN 認可的網域註冊商，提供網域註冊和網路託管，總部位於美國亞利桑那州鳳凰城。 Namecheap 是預算託管提供商，擁有 1,100 萬名註冊用戶和 1,000 萬個網域。
Bubble
bubble.io
Bubble 是一種視覺化程式語言和應用程式平台即服務，由 Bubble Group 開發，使非技術人員無需鍵入程式碼即可建立 Web 應用程式。相反，使用者透過將元素拖放到畫布上並定義工作流程來控制邏輯來繪製介面。 Bubble 的願景是讓手工編碼在很大程度上變得過時。更進階的功能。它在學校中用於教育目的，並被其他組織用於商業目的。該平台隨後還在 Bubble 生態系統內構建的模板、插件和服務中引入了新的利基提供者。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。 Kubernetes 、Lodash、Smashing Magazine 和紅杉資本。
Vercel
vercel.com
Vercel 的前端雲端為開發人員提供建置、擴展和保護更快、更個人化網路的體驗和基礎架構。透過提供前端團隊喜愛的工具包並提供全球邊緣基礎設施，Vercel 釋放了開發人員的潛力，使您能夠在幾秒鐘內從想法轉變為全球應用程式。使用 Vercel 的企業、組織和個人開發者可以從完全託管、高度優化的體驗中受益，使 Under Armour、任天堂、華盛頓郵報、保時捷和 Zapier 等客戶能夠建立動態的使用者體驗。
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一個數位畫布，可用於建立易於共享和協作的精美專案。它的工作原理就像一張紙。我們為您提供一個空白頁面 - 一個小冊子 - 您可以在上面放置任何您喜歡的內容。拖入影片、錄製訪談、自拍、撰寫自己的文字貼文或上傳一些文檔，然後瞧！一個小板誕生了。透過選擇自訂壁紙和主題使其更加美麗。 Padlet 與其他部落格工具和靈感板不同，因為它很靈活。建立購物清單、維恩圖、討論板、團體賀卡、作品集或商業計劃，全部在一個應用程式中完成。 padpad 可供世界各地的教師、學生、專業人士和各個年齡層的個人使用，可以在多個貢獻者之間有選擇地共享和編輯。
Duda
duda.co
Duda 是領先的網站開發平台，幫助數位行銷代理商和 SaaS 公司建立和管理客戶的數位形象。 Duda 屢獲殊榮的低程式碼無程式碼平台使代理商和 SaaS 公司能夠透過電子商務、客戶管理、搜尋引擎優化、自動化和白標籤等廣泛功能實現更高的生產力和前所未有的成長。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的獨立網站託管平台，深受全球超過 280 萬個網域的所有者信賴。 SiteGround 的託管服務專注於網路速度和安全性，包括簡單但功能強大的網站管理工具和獨特的內部解決方案，使網站運行得更快、更安全。與業界領先的客戶服務相結合，SiteGround 成為自由工作者、小型企業和網站管理員等的首選網站託管提供者。 SiteGround 上的 WordPress 使用者可以使用專門的工具享受託管服務，以實現卓越的網站效能和輕鬆管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用戶值得信賴的合作夥伴。 Bluehost 成立於 2003 年，讓新手和專家都能透過可靠的網站寄存、電子商務工具、行銷應用程式、自動化安全性和 WordPress 工具來建立和維護網路形象。其一站式儀表板使用戶可以輕鬆管理其網站的大部分方面，從指標到網站安全。 Bluehost 以開源技術為基礎，持續支援並參與無數開源項目，幫助推動網路充分發揮潛力。
10Web
10web.io
10Web是領先的人工智慧網站和人工智慧電子商務建構器。在當今時代，我們使線上機會的獲取變得民主化。我們的人工智慧工具簡化了數位業務的創建和管理，打破了技術障礙。我們的人工智慧網站產生器簡化了您線上形象的創建、管理和擴展。同時，10Web Hosting 可為您的網站提供最佳效能、可靠性和速度，使先進技術普及到所有人。透過 10Web，您可以專注於您的熱情，而我們則負責管理技術細節。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一個可視化開發平台，使您的整個團隊能夠快速建立生產級 Web 應用程序，從內部工具到面向客戶的產品和網站。 Plasmic 突破了無程式碼的界限，與您的程式碼庫整合以獲得無限的可能性。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的強大功能 + 拖放建構器的易用性。將拖放編輯與設計區塊結合使用，可以更快地建造並更輕鬆地進行編輯。貼文和頁面產生器使 WordPress 對於初學者來說變得簡單，但還包括高級選項，可供經驗豐富的專業人士將您的想法變成現實，而無需所有額外的工作。 DreamHost WP 網站產生器的功能包括 - - 快速啟動精靈 - 200 多個入門網站可供選擇 - 拖放網站產生器 - 即時SEO建議
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上為 OVH Groupe SAS）是一家法國雲端運算公司，提供 VPS、專用伺服器和其他 Web 服務。截至 2016 年，OVH 擁有全球面積最大的資料中心。截至 2019 年，它是歐洲最大的託管供應商，也是全球第三大實體伺服器託管供應商。
Builder.io
builder.io
Builder 為開發人員和行銷人員提供了支援人工智慧的工具，可將設計快速轉變為優化的網路和行動體驗。它提供了一個由人工智慧驅動的設計到程式碼工具（Visual Copilot），可以自動將Figma設計轉換為乾淨的程式碼，還提供了一個視覺化內容管理系統（Visual CMS），可以讓行銷人員快速建置、迭代和優化網路和行動體驗，而無需依賴工程。
Plesk
plesk.com
Plesk 的核心使命是簡化網路專業人員的生活，以便他們能夠專注於自己的核心業務，而不是基礎設施管理。 Plesk 平台的主要功能是網域、郵件帳戶、Web 應用程式、程式語言和資料庫的自動化和管理。提供跨所有層和作業系統的就緒編碼環境和強大的安全性。目前，我們在全球經營+39萬台伺服器，支援+1100萬個網站和1900萬個郵箱的營運。查看我們的 Plesk 合作夥伴計劃以了解特價 https://ple.sk/PleskPartner
Gandi
gandi.net
➤ 電子郵件、網站寄存、SSL 憑證 ✅ 一切都從網域開始 ✅ 在我們的 750 個擴充功能中購買完美的網域！
Hashnode
hashnode.com
Hashnode 是一個免費的內容創建平台，使開發人員能夠免費建立映射到其自訂網域的成熟且最佳化的部落格。 使用 Hashnode 為您帶來了巨大的優勢：Google 和其他搜尋引擎將流量直接發送到您的網域，Hashnode 社群成員在他們的提要中發現您的文章。 開始寫部落格。分享知識、實現創作者獨立並發展您的職業生涯。 * 在您的網域上發布文章 * 在《零日》中尋找開發社群的讀者 * 打造自己的品牌 * 個人化您的部落格、增加電子報訂閱者等等
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個人工智慧網站建立平台，任何人都可以在幾分鐘內輕鬆創建一個漂亮的網站，而無需任何設計或程式設計經驗。 Dorik 靈活、易於使用，是最實惠的網站建立平台之一。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
WP Engine
wpengine.com
WP Engine 為超過 120 萬個網站和數位體驗提供託管 WordPress 託管。 24/7 支援、一流的安全性和市場領先的性能。
HostGator
hostgator.com
HostGator 是安全且經濟實惠的網站寄存的領先供應商。了解為什麼成千上萬的客戶信任我們來滿足他們的網站託管需求。
Domain.com
domain.com
找到完美的網站域名就像 1-2-3 一樣簡單。購買網域、建立和託管網站，並享受我們專業的線上行銷工具。
Strapi
strapi.io
Strapi 是領先的開源無頭 CMS：100% JavaScript、可擴充且完全可自訂。 Strapi 提供開箱即用的可自訂 API，並讓開發人員可以自由地使用自己喜歡的工具，使開發人員能夠更快地建立專案。內容團隊使用 Strapi 自主管理所有類型的內容，並將其從一個 CMS 分發到任何管道，無論是網站、行動應用程式還是連接的裝置。 Strapi 深受開發人員的喜愛，並得到全球成員和合作夥伴社群的支持，它匯集了一個由150,000 多名愛好者、700 多名貢獻者以及IBM、NASA、沃爾瑪、eBay、樂天、豐田等創新公司組成的生態系。
Divhunt
divhunt.com
不受任何限制地建立自訂網站設計。加入無代碼革命。 比最好的無程式碼工具更快，並且與使用自訂 HTML、CSS 和 JavaScript 建置一樣無限 - 歡迎使用 Divhunt。
GreenGeeks
greengeeks.com
快速、安全且環保的虛擬主機。 網路是環境的巨大污染者。開始在世界領先的環保網路託管供應商上託管您的網站，並對環境產生積極影響！