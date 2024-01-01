替代項 - Pair Networks
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。 7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Hostinger
hostinger.com
選擇您的網站託管解決方案並製作完美的網站！從共享主機和網域到 VPS - 我們擁有您在線成功所需的一切。
Google Domains
domains.google
使用 Google 的網域在線上尋找您的位置，並由 Google 的可靠性、安全性和效能提供支援。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是 ICANN 認可的網域註冊商，提供網域註冊和網路託管，總部位於美國亞利桑那州鳳凰城。 Namecheap 是預算託管提供商，擁有 1,100 萬名註冊用戶和 1,000 萬個網域。
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美國雲端基礎設施供應商，總部位於紐約市，資料中心遍佈全球。 DigitalOcean 為開發人員提供雲端服務，協助部署和擴展在多台電腦上同時執行的應用程式。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大網路電腦的託管公司。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的獨立網站託管平台，深受全球超過 280 萬個網域的所有者信賴。 SiteGround 的託管服務專注於網路速度和安全性，包括簡單但功能強大的網站管理工具和獨特的內部解決方案，使網站運行得更快、更安全。與業界領先的客戶服務相結合，SiteGround 成為自由工作者、小型企業和網站管理員等的首選網站託管提供者。 SiteGround 上的 WordPress 使用者可以使用專門的工具享受託管服務，以實現卓越的網站效能和輕鬆管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用戶值得信賴的合作夥伴。 Bluehost 成立於 2003 年，讓新手和專家都能透過可靠的網站寄存、電子商務工具、行銷應用程式、自動化安全性和 WordPress 工具來建立和維護網路形象。其一站式儀表板使用戶可以輕鬆管理其網站的大部分方面，從指標到網站安全。 Bluehost 以開源技術為基礎，持續支援並參與無數開源項目，幫助推動網路充分發揮潛力。
10Web
10web.io
10Web是領先的人工智慧網站和人工智慧電子商務建構器。在當今時代，我們使線上機會的獲取變得民主化。我們的人工智慧工具簡化了數位業務的創建和管理，打破了技術障礙。我們的人工智慧網站產生器簡化了您線上形象的創建、管理和擴展。同時，10Web Hosting 可為您的網站提供最佳效能、可靠性和速度，使先進技術普及到所有人。透過 10Web，您可以專注於您的熱情，而我們則負責管理技術細節。
Vultr
vultr.com
Vultr 的使命是讓世界各地的企業和開發人員易於使用、負擔得起且可在本地存取高效能雲端運算。 Vultr 深受開發人員喜愛，已為 185 個國家/地區的超過 150 萬名客戶提供靈活、可擴展的全球雲端運算、雲端 GPU、裸機和雲端儲存解決方案。 Vultr 由 David Aninowsky 創立，完全自力更生，在沒有進行股權融資的情況下，已經成為世界上最大的雲端運算平台之一。了解更多信息，請訪問 www.vultr.com。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上為 OVH Groupe SAS）是一家法國雲端運算公司，提供 VPS、專用伺服器和其他 Web 服務。截至 2016 年，OVH 擁有全球面積最大的資料中心。截至 2019 年，它是歐洲最大的託管供應商，也是全球第三大實體伺服器託管供應商。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的強大功能 + 拖放建構器的易用性。將拖放編輯與設計區塊結合使用，可以更快地建造並更輕鬆地進行編輯。貼文和頁面產生器使 WordPress 對於初學者來說變得簡單，但還包括高級選項，可供經驗豐富的專業人士將您的想法變成現實，而無需所有額外的工作。 DreamHost WP 網站產生器的功能包括 - - 快速啟動精靈 - 200 多個入門網站可供選擇 - 拖放網站產生器 - 即時SEO建議
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家網路服務公司，成立於 2002 年，專門為世界各地的企業提供尖端工具和服務。我們以不同的方式做事，提供可持續的優質解決方案而不犧牲性能。如今，我們是英國最大的獨立網路託管公司，也是世界上唯一的共益企業網路託管和公有雲供應商。無論是我們屢獲殊榮的網站寄存、客製化雲端服務、VoIP 解決方案，還是出色的英國客戶支持，我們在產品、服務或地球優先的方法上都絕不妥協。我們由 100% 再生電力提供動力，在將利潤再投資於改善我們的服務後，我們將所有剩餘現金用於環保措施。我們抵消了整個員工的碳排放，並種植了數百萬棵碳捕獲、恢復棲息地的樹木。無論您的企業規模或抱負有多大，Krystal ...
Contabo
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Contabo🥇雲端 VPS 和專用伺服器，價格實惠。 以更少的成本獲得更多的運算能力 |來自真人（而非機器人）的屢獲殊榮的支持！ | 6 個地區，10 個地點 |過去 12 個月內正常運作時間為 99.996%
Hover
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NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC 是一家美國網域註冊商和網路託管公司，總部位於亞利桑那州鳳凰城。它由 NameSilo Technologies Corp. 擁有，該公司在加拿大證券交易所（微型股和新興公司的替代證券交易所）上市。 NameSilo 是 ICANN 認可的網域註冊商公司，提供 DNS 網域、網站寄存、電子郵件服務、SSL 憑證和其他網站產品。
Webnode
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免費建立您自己的網站！您可以在短短幾分鐘內使用 Webnode 建立一個令人驚嘆的網站。加入我們 4500 萬用戶的行列，親自打造一款。
WP Engine
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WP Engine 為超過 120 萬個網站和數位體驗提供託管 WordPress 託管。 24/7 支援、一流的安全性和市場領先的性能。
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HostGator 是安全且經濟實惠的網站寄存的領先供應商。了解為什麼成千上萬的客戶信任我們來滿足他們的網站託管需求。
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Afternic 是 GoDaddy 旗下公司，也是全球最大的全方位服務優質網域市場。
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Pantheon 是頂級開發人員、行銷人員和 IT 用來建立、啟動和運行其 Drupal 和 WordPress 網站的網站營運 (WebOps) 平台。 Pantheon 包含專業開發人員建立最佳實務網站所需的所有工具，例如暫存環境、版本控制、備份和工作流程。 Pantheon 基於容器的基礎架構為 700,000 多個網站提供超過 170 億的頁面瀏覽量，讓您能夠更快地啟動網站，而無需擔心流量高峰、安全性或效能。它是免費開發的。從第一天起，您就可以在同一基礎架構上擴展軟體，並且再也不用接觸伺服器。立即建立您的免費帳戶！
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一個功能強大的網域市場。 我們是 ICANN 認證的網域和網站建立解決方案，可協助您輕鬆、經濟且安全地管理您的網域。
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透過我們的一站式解決方案建立令人驚嘆的網站來發展您的線上業務。立即註冊您的網域！包括個人電子郵件、SSL、24/7 支援等。
Sav
sav.com
廉價域名註冊、100 多個頂級域名 (TLD) 的域名搶注以及大型優質域名和拍賣域名市場。