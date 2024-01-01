PageBot 是一款基於 GPT 的聊天機器人，提供一系列功能來增強網站上的客戶服務。其一些主要功能包括： 1. 參與、即時和愉快的對話：PageBot 根據您網站的內容和您提供的任何其他資料對客戶的問題提供即時答复 2.動態資料檢索：它可以從您現有的知識庫中檢索資訊。它支援大多數文件類型：PDF、PPTX、DOCX、網頁，甚至對後端的 API 呼叫。 3. 免費方案：PageBot 提供免費計劃，每月免費發送 50 則訊息，適合小型企業使用。 4. 可自訂的外觀：您可以使用 CSS 覆蓋來客製化 PageBot 的外觀和風格，確保其與您網站的設計保持一致。 5. 多語言支援：PageBot 支援 130 多種語言的對話，使您能夠滿足全球受眾的需求。 6. 佔用空間小：PageBot 的 JavaScript 程式碼不到 20kb，對網頁載入速度的影響極小。 7. 基於使用量的計費：PageBot 提供基於使用量的定價模型，讓您只為免費方案以外使用的訊息付費。 如果符合以下條件，這適合您： 1.您希望將更多時間花在產品上而不是處理客戶服務上 2. 您希望為訪客的問題提供即時答复 3. 您希望減少針對瑣碎問題的支援請求。

目錄 : Productivity 聊天機器人軟體

網站： thepagebot.com

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