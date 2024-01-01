替代項 - Padlet

Explain Everything

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教學、演示、草圖記錄、錄製影片和協作，所有這些都在「Explain Everything Whiteboard」中完成。與其他工具相比，Explain Everything 堪稱白板應用程式中的瑞士軍刀。由於其獨特的多功能性，開啟了表達知識的新可能性，打破了時間和距離的界限，讓您可以在新的環境中進行素描、交談和分享，以數位方式重新想像如何解釋任何事物。讓創建高品質講解影片的過程變得輕而易舉。現場或遠距離分享您的白板簡報。打開無限的數位空間，以視覺方式集思廣益複雜的想法並分享寶貴的回饋。