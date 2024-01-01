Owny 是一種金融科技工具，為企業提供管理資本和銀行業務需求的綜合平台。它提供人工智慧驅動的功能，以簡化與私人資本管理、投資者和財務相關的流程。 該工具適用於新創公司、私募股權和創投基金、房地產等各個行業。對於新創公司來說，Owny 可以使用行業標準範本來管理 SAFE（未來股權簡單協議）和可轉換票據。 它還使用標準和自訂模板為基金提供人工智慧工具來加入現有和新基金。該工具允許用戶共享清單、處理合約和管理私人房地產產品的存款，從而促進房地產投資活動。此外，Owny 透過其 FX/ACH/Wire 模組覆蓋全球支付轉賬，該模組管理與特定私人產品相關的付款和收款。 用戶可以透過互動式數據分析工具追蹤興趣、銷售活動和庫存。 Owny 允許用戶建立和分享無縫結算流程、付款、退款和其他合約活動的協議。此外，該工具還透過專門的專家團隊提供持續支持，確保為使用者和利害關係人提供白手套服務體驗。值得注意的是，Owny 是一家金融科技公司，而不是註冊經紀交易商或銀行，並且不提供法律、稅務或投資建議。 該平台與註冊投資顧問合作，提供某些投資功能，所有投資諮詢服務均由這些第三方顧問提供。 使用者在考慮投資選擇時應意識到合作關係帶來的潛在偏見。投資涉及風險，預計或假設的績效不應被視為未來投資結果的保證。

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