OverQuota 是一款人工智慧工具，旨在增強銷售會議效果並提高銷售業績。它在銷售會議期間提供即時見解，幫助用戶贏得更多交易。 透過 OverQuota，使用者可以使用包含銷售最佳實踐的範本建立會議計劃，以確保做好準備。在會議期間，該工具提供人工智慧支援的幫助，提供洞察來引導異議並提供有效的談話軌跡，以增加完成交易的機會。 OverQuota 還可以自動記筆記，從對話中捕捉重要細節，並將其總結為與會議計劃相符的筆記。 此功能消除了手動記筆記的需要，節省了時間並允許用戶專注於對話。會後，OverQuota 透過提供一鍵式解決方案簡化了更新客戶關係管理 (CRM) 系統的任務。 這消除了對多個瀏覽器標籤和繁瑣的筆記複製和貼上的需要，簡化了流程並確保準確高效的 CRM 更新。 OverQuota 旨在利用人工智慧技術轉變銷售流程，提供有價值的見解、提高生產力並改善整體銷售績效。

網站： overquota.ai

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