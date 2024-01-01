替代項 - OvationCXM

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk Inc.是一家美國客戶服務軟體公司，總部位於美國加州舊金山。它在紐約證券交易所上市，代號為ZEN，是羅素2000指數的成分股。 Zendesk 於 2007 年在丹麥哥本哈根成立，截至 2017 年擁有 2,000 名員工，為 150 個國家和地區的 119,000 名付費客戶提供服務。

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

基於雲端的線上客戶服務軟體，透過所有智慧自動化提供幫助台支持，以更快地完成工作。立即註冊免費試用！

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！

Podium

Podium

podium.com

透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

透過通訊中心進行領導，可以完全控制您的資料。多合一平台：團隊協作、全通路參與、DevOps 和 ChatOps。

Tidio

Tidio

tidio.com

立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的開源替代方案。連接您的客戶對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage：用於營運 MSP 業務的專業服務自動化 (PSA) 軟體。 利用經過驗證的 PSA 解決方案簡化您的營運。

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat 是一款現代即時聊天軟體，專為希望與客戶對話的團隊打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 即時聊天軟體。

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。

tawk.to

tawk.to

tawk.to

tawk.to 是一款免費的即時聊天應用程序，可讓您在您的網站或免費的可自訂頁面上監控訪客並與訪客聊天。 您可以擁有無限的代理並將他們添加到無限的站點，以便他們可以不受任何限制地與您的訪客進行通訊。您的聊天記錄將永遠保留，直到您將其刪除。

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是一個基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。該公司成立於2011 年，為140 多個國家/地區的10,000 多名客戶提供服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。

CallRail

CallRail

callrail.com

電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

專為電子商務商店設計的幫助台。透過單一應用程式提供多通路客戶服務。透過對常見請求的自動回應來提高工作效率。

Five9

Five9

five9.com

Five9 提供最值得信賴、最可靠的雲端聯絡中心，經過驗證，可以釋放客戶智慧和見解，使代理商和組織能夠提供卓越的客戶體驗。 Five9 - 聯絡中心即服務 - CCaaS。

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...

Atera

Atera

atera.com

Atera 的 RMM（遠端監控管理）軟體專為人們設計。它是一款具有 PSA 和遠端存取功能的一體化 RMM 解決方案。開始免費試用

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat – 網站的線上聊天和幫助台軟體。使用 LiveChat 快速處理客戶服務。註冊並免費試用 LiveChat 14 天！

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。

Chative

Chative

chative.io

透過無縫即時聊天到聊天機器人解決方案，發現更多與客戶在線上互動的方式。立即免費取得 Chatative！

Front

Front

front.com

Front 是客戶溝通平台，可將電子郵件、應用程式和團隊成員無縫組合到一個視圖中。別再忙了。開始產生影響。

Zammad

Zammad

zammad.com

幾分鐘內開始，多年成為贏家 探索 Zammad 票務系統 這是那些日子之一嗎？到處都是便利貼，電話鈴聲卻不停地響？ Zammad 是未來的幫助台軟體，可協助您在混亂中找到結構。連接所有溝通管道、輕鬆授予使用者權限並接收有用的報告。一切盡在掌握之中 – 讓您的客戶為您著迷。立即探索 Zammad 票務系統！

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ConnectWise 讓技術服務供應商能夠利用屢獲殊榮的 MSP 技術和 IT 管理軟體套件更快地實現其目標。

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