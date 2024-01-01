OvationCXM 是第一家客戶體驗管理 (CXM) 公司，透過解鎖孤立的訊息來擴展組織整個生態系統的可見性、協作和溝通，幫助企業及其合作夥伴生態系統提供卓越的客戶體驗。實時。在顧客感到沮喪並離開之前。並且無需更改遺留系統或需要一行程式碼。 OvationCXM 的平台 CXMEngine 包括與世界上最受歡迎技術的預先建置連接器，打破了斷開連接的系統之間的孤島，以便公司可以從頭到尾管理整個客戶旅程。該平台的旅程解決方案使企業能夠在關鍵時刻動態設計和調整旅程，以幫助客戶到達目的地。接觸點是發生在組織內部還是外部與第三方合作夥伴。智慧附加元件，例如我們的智慧、及時知識交付和跨渠道通信，都顯示在單一管理面板中，無需在系統之間切換。從金融服務到醫療保健再到技術供應商，以客戶為中心的企業選擇 Ovation 的 CXMEngine 來大規模設計和管理無限的個人化客戶體驗。 OvationCXM 發布了《金融服務CXM 影響報告》，該報告調查了4,000 多家商業銀行客戶有關其金融機構的體驗，並了解到四分之三的企業由於挫折而放棄了新產品/服務，其中包括太多的個人和公司參與其中他們的旅程，以及缺乏資訊和指示。完整報告可在 OvationCXM.com 下載。 OvationCXM 的總部位於加州蒂伯龍，在全國各地擁有遠距員工隊伍。詳細了解如何擁有旅程、引導體驗。並釋放在 Ovationcxm.com 上提供無縫端到端客戶旅程的優勢。

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網站： ovationcxm.com

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