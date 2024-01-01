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Optiwe 是最好的多代理商和多通路 WhatsApp CRM，可為 WhatsApp、Instagram、Facebook 和您的網站上的客戶提供服務。 Optiwe 是一個由人工智慧驅動的訊息傳遞平台，可協助企業提高銷售額並跨多個管道（包括 WhatsApp 和 Instagram）實現客戶服務自動化。其可自訂的聊天機器人、多代理支援和分析工具使企業能夠為電子商務、房地產、汽車、旅遊等行業的客戶提供個人化、高效和數據驅動的體驗。
目錄:
Business
聊天機器人軟體

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