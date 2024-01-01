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網站： optily.co

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Optily 是一個專門為 Webflow 支援的網站優化和轉換圖片的平台。 Optily 的一些主要亮點包括： * 自動影像最佳化：Optily 直接連接使用者的 Webflow 站點，並自動壓縮和最佳化 Webflow CMS 內的映像，將檔案大小減少多達 80%，而不會造成品質損失。 * WebP 轉換：Optily 可以自動將 JPG 和 PNG 映像轉換為 WebP 格式，這是一種更有效率的現代映像格式，可進一步減少檔案大小。 * 進階現場支援：Optily 可以跨各種 Webflow CMS 領域優化影像，包括影像欄位、圖庫欄位、富文本欄位和電子商務產品影像。 * 無縫集成：該平台透過身份驗證直接與Webflow集成，允許使用者直接從Webflow儀表板管理圖像優化。 * 備份和還原：Optily 提供了在優化之前備份映像並在需要時恢復映像的功能，確保設計人員和開發人員保持完全控制。 * 受到 3,500 多家企業的信賴：根據該網站，超過 3,500 家 Webflow 企業使用 Optily 來優化其網站圖像並提高效能。 該平台提供付費訂閱模式，起價為每月 29.99 美元，可獲得 1,000 個圖片積分，個人創作者和使用 Webflow 網站的機構都可以使用該模式。 Optily 將自己定位為專用的 Webflow 圖片優化解決方案，透過更快的載入時間和增強的使用者體驗幫助使用者釋放其 Webflow 網站的全部潛力。

網站： optily.co

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