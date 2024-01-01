替代項 - OpSense
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Roambee
roambee.com
Roambee 可根據需要提供更好的供應鏈視覺性，以便在世界任何地方按時、完整、完好地交付貨物和資產。 300 多家企業正在利用 Roambee 的即時洞察和遠見來改善客戶體驗、服務水準、產品品質、現金週期、業務效率和永續性。其中超過 50 家是製藥、食品、電子、化學品、汽車、包裝和容器以及物流領域的全球百大企業。該公司創新的人工智慧平台和端到端監控解決方案提供可靠、及時且可操作的“供應鏈訊號”，推動物流自動化。這些精選的供應鏈訊號建立在單品級第一手物聯網感測器資料和非感測器輸入的基礎上，以實現高精度。這可以實現更好的多式聯運ETA、OTIF 交付、80% 以上的冷鏈合規性等，包括透過最佳化，...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud 是一個綜合零售技術平台，旨在支援連鎖店和品牌。該平台提供了一套核心和擴展應用程序，幫助企業自動化和簡化其營運的各個方面。 Kabob 提供的核心應用程式包括： * 顯示器 - 數位看板管理解決方案，用於跨多個顯示器和裝置進行集中控制和內容同步。 * BGM（背景音樂）- 店內音訊管理，允許遠端控制和更新背景音樂和促銷訊息。 * 員工管理 - 用於培訓、安排和管理商店員工的工具。 除了核心應用程式之外，Kabob 還提供一系列擴展應用程式來支援行銷、營運和其他業務功能，例如： * 數位行銷 - 用於內容管理、全通路行銷和線上調查的工具。 * 自動化操作 ...
Zippin
getzippin.com
Zippin 開發了下一代免結帳技術，使零售商能夠在其商店中快速部署無摩擦購物。 Zippin 正在申請專利的方法使用人工智慧、機器學習和感測器融合技術來創造最佳的消費者體驗：永遠消除結帳隊伍和自助掃描儀，讓購物者快速進出所購買的商品。 Zippin 的平台透過頭頂攝影機和智慧貨架感應器進行產品和購物者跟踪，即使在擁擠的商店中也能實現最高的準確性。 Zippin 由亞馬遜和 SRI 的行業資深人士創立，在零售技術、人工智慧和電腦視覺方面擁有深厚的背景，總部位於舊金山，並得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。