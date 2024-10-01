替代項 - OpenSesame

Udemy Business

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Udemy Business 透過強大的內容市場提供新鮮的、隨選的學習內容，幫助公司在當今快速變化的工作場所中保持競爭力。我們的使命是幫助員工完成接下來要做的任何事情——無論是下一個要解決的專案、要學習的技能還是要掌握的角色。為此，我們精選了 15,000 多門 Udemy 頂級課程（仍然只佔整個 Udemy 課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋各種關鍵業務和技術主題，從開發和 IT 到領導力、行銷、PM、設計和壓力管理。 Udemy Business 致力於為全球所有員工提供真實的學習體驗，並提供 10 種語言的熱門主題，由主題專家用母語教授（超越內容配音和視訊字幕的傳統方法）。除了精選的內...