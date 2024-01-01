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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

透過 OpenDialog 的超個人化 AI 聊天機器人和高級數位助理，降低營運成本、增加收入並超越客戶的期望。我們的企業級對話式 AI 平台使受監管行業的公司能夠安全地利用最前沿的生成式 AI，透過跨多個管道的自然語言對話，24/7 地自動化高達 84% 的互動。 OpenDialog 的廣泛分析功能專為受監管環境而全新構建，支援合規性、安全性和可解釋性，並支援持續改進和增強。我們獨特的情境對話框架可加快實現價值的時間，實現更高水準的自動化，並且易於調整和擴展，降低過時風險並長期保護您的投資。
目錄:
Business
聊天機器人軟體

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