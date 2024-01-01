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OnRamp 是動態客戶入職軟體，可協助入職和實施經理簡化任何高接觸客戶入職流程。 OnRamp 的動態入職減少了客戶完成步驟的工作量，並減少了團隊的手動步驟。其結果是提高了入職效率、成果和客戶體驗。 為客戶提供令人愉快的簡單而動態的行動計劃。 OnRamp 行動計畫根據客戶的輸入，引導客戶完成相關任務、影片、表格、調查、文件以及其他行動和支持，一次一步。 全程追蹤每一步並收集回饋，讓您隨時了解客戶的進度、觸發您的後續步驟並幫助您改進。 * 為您的團隊提供適用於每位客戶的經過驗證的行動手冊。 * 動態引導並幫助客戶完成流程的每一步。 * 取得有關入職效率、結果和體驗的報告。 * 優化您的方式，實現可預測、可擴展的客戶引導流程。 * 客戶入駐速度提高 2 倍，且無需增加員工人數即可擴展規模。 借助 OnRamp，客戶引導和實施經理實際上可以事半功倍，並大規模提供白手套引導和支援。

網站： onramp.us

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