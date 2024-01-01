Online Tasbih Counter

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線上數字 Tasbih 計數器。無需下載。舒適地在裝置上免費享受每日的 dhikr。 線上 Tasbih 計數器具有簡單且用戶友好的介面。點選「TAP」按鈕，每按一次，計數就會加一。每次按下「減少」按鈕，計數就會減一。 「重置」按鈕可讓您重設計數，並在執行此操作之前會要求您的確認。此外，計數器會自動將計數保存在您的裝置上。

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