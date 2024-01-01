OneTake AI

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網站： onetake.ai

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OneTake（以前稱為 Nuro.video）是一款自主 AI 影片編輯器，可完全自動化影片編輯流程。 它旨在使創建和發布影片內容變得簡單且有效率。 透過提供未經編輯的原始素材，AI 影片編輯器能夠快速轉錄、分析素材並將其編輯為帶有標題、轉場和動畫的可立即發布的影片。 AI編輯器為用戶完成所有工作，幫助他們一鍵創建專業影片。人工智慧編輯器旨在為影片創作者節省時間和金錢。 它可以在 1.5 分鐘內編輯一個視頻，而自由工作者通常需要 2.5 天。這每年可以為用戶節省數百甚至數千美元。 人工智慧編輯器還包括自動章節、關鍵亮點摘要以及影片中的可點擊連結和號召性用語等功能。 OneTake AI 非常適合創建影片課程、快速為 YouTube 創建免費內容、創建銷售影片和網路研討會以及為現有內容添加更多價值。 它被設計為易於使用，編輯器像文字文件一樣易於使用。它還包括一個視頻播放器，可以嵌入到沒有廣告的網站上。 整體而言，OneTake AI是一款功能強大的AI影片編輯軟體，可幫助用戶快速且有效率地創建專業的影片內容。

網站： onetake.ai

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