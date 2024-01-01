Once Upon a Bot

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Once Upon a Bot 是一款由人工智慧驅動的工具，使用戶能夠從頭開始創作兒童故事。該平台結合了兩種最先進的人工智慧模型（GPT-3 和 Stable Diffusion），產生獨特且適合用戶偏好的故事。 用戶可以上傳自己的照片以在他們的故事中展示，並可以選擇他們創作的閱讀程度和語言。 Once Upon a Bot 適合各個年齡段，對於孩子們來說，這是提高閱讀技能的好方法，同時還能享受創作富有想像力的故事的樂趣。 該平台允許用戶編輯、匯出和分享他們的故事，並提供旁白功能，以便用戶可以在大聲朗讀他們的故事時聆聽他們的故事。

網站： onceuponabot.com

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