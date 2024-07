Once Upon a Bot 是一款由人工智慧驅動的工具,使用戶能夠從頭開始創作兒童故事。該平台結合了兩種最先進的人工智慧模型(GPT-3 和 Stable Diffusion),產生獨特且適合用戶偏好的故事。 用戶可以上傳自己的照片以在他們的故事中展示,並可以選擇他們創作的閱讀程度和語言。 Once Upon a Bot 適合各個年齡段,對於孩子們來說,這是提高閱讀技能的好方法,同時還能享受創作富有想像力的故事的樂趣。 該平台允許用戶編輯、匯出和分享他們的故事,並提供旁白功能,以便用戶可以在大聲朗讀他們的故事時聆聽他們的故事。

網站: onceuponabot.com

