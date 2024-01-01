Old'aVista 是一個獨特的線上平台，旨在保護和慶祝互聯網的歷史。 Old'aVista 的一些主要亮點包括： * 搜尋引擎：該網站提供了一個搜尋引擎，允許用戶搜尋網路早期的龐大內容資料庫，涵蓋多種語言，包括英語、葡萄牙語、西班牙語、法語、義大利語和德語。 * 互聯網檔案集成：Old'aVista 與互聯網檔案集成，允許用戶訪問大量存檔網頁、軟體下載和其他過去的數位工件。 * 目錄和類別：該網站將其內容組織成各種目錄和類別，涵蓋藝術與人文、商業與經濟、電腦與互聯網、教育、娛樂、政府、健康、新聞與媒體、娛樂與體育、參考、區域、科學和社會科學。 * 老式軟體和遊戲：Old'aVista 提供一系列老式軟體、遊戲和演示，使用者可以透過模擬器或虛擬機器存取和體驗。 * 社群參與：該平台透過留言簿、聊天以及對幫助維護和擴展網站的支持者的認可等功能鼓勵用戶參與。 * 保存網路歷史：Old'aVista 的核心致力於保存和開放早期網路時代豐富的歷史和文化文物，確保這些數位寶藏不會隨著時間的流逝而消失。

網站： oldavista.com

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