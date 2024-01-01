在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「OctoEverywhere」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Gadget 是一款 3D 列印 AI 故障檢測助手，它使用最先進的電腦視覺演算法來檢測各種故障，例如義大利麵、層移位、黏附問題和其他列印錯誤。 它可用於自動暫停列印或透過簡訊、電子郵件、Telegram、Discord、Slack 和其他服務發送通知。 Gadget 還可以提供全幀速率連結和快速視圖以及 OctoPrint 應用程式支援。 人工智慧驅動的技術不斷學習，使用者可以提供回饋以幫助提高準確性。 OctoEverywhere 支持者可以獲得額外的福利，例如更快的偵測時間、先進的人工智慧偵測模型、自動列印暫停等等。

網站： octoeverywhere.com

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