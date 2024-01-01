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NSFWJS 是一個 JavaScript 程式庫，旨在幫助識別客戶端瀏覽器上可能不合適的圖像，而無需將圖像傳送到伺服器。 該庫由 TensorFlowJS 提供支持，TensorFlowJS 是 JavaScript 的開源機器學習庫。該庫經過訓練可以識別影像中的特定模式，目前的準確率為 93%。 該庫還包含 CameraBlur Protection，該功能可以模糊其識別為可能不合適的任何圖像。該庫不斷改進和更新，新模型不斷發布。 NSFWJS 可以免費使用，並且可以根據 MIT 授權進行修改和分發。該庫還包括一個行動演示，允許用戶在行動裝置上測試不同的圖像。 最後，該庫可以透過 GitHub 下載，並鼓勵使用者報告任何誤報或為該庫的開發做出貢獻。

網站： nsfwjs.com

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