NSFW JS

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網站： nsfwjs.com

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

NSFWJS 是一個 JavaScript 程式庫，旨在幫助識別客戶端瀏覽器上可能不合適的圖像，而無需將圖像傳送到伺服器。 該庫由 TensorFlowJS 提供支持，TensorFlowJS 是 JavaScript 的開源機器學習庫。該庫經過訓練可以識別影像中的特定模式，目前的準確率為 93%。 該庫還包含 CameraBlur Protection，該功能可以模糊其識別為可能不合適的任何圖像。該庫不斷改進和更新，新模型不斷發布。 NSFWJS 可以免費使用，並且可以根據 MIT 授權進行修改和分發。該庫還包括一個行動演示，允許用戶在行動裝置上測試不同的圖像。 最後，該庫可以透過 GitHub 下載，並鼓勵使用者報告任何誤報或為該庫的開發做出貢獻。

網站： nsfwjs.com

免責聲明：WebCatalog 與 NSFW JS 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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