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NovelistAI 是一個由人工智慧驅動的網站，使用戶能夠輕鬆創建自己獨特的故事、小說和互動書籍。使用者可以選擇多種類型和風格，從而打造個人化的閱讀體驗。 該平台提供了一個用戶友好的介面，允許在構建獨特的角色、情節和設定時自由和靈活。 NovelistAI還提供「無限故事」格式，讓使用者在閱讀時編寫新的章節，以及互動故事或遊戲書，讓他們可以扮演主角的角色並做出影響故事的選擇。 此外，使用者可以選擇以自己喜歡的作者的風格來寫故事，甚至可以將經典小說改編成新的背景或時代。最後，該網站很快就會提供其他功能，例如新類型的書籍、插圖小說、匯出到 EPUB 以及紙本書。

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