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Novable 是一個人工智慧驅動的技術平台，可實現新創企業和創新探索。該平台旨在提供一種以客戶為中心的創新探索方法，將 DeepMatching™ 技術與專家見解相結合。 該平台包括專業搜尋、驗證和參與支援等功能，可協助公司在短短兩天內找到最合適的新創公司。 Novable 提供對上下文網路的訪問，其中包括 0+ 個國家/地區和 0+ 個主題的超過 000 萬家創新公司的網站內容、社交源、新聞、專利和財務資訊。 公司可以用自然語言提交搜索，按照指南操作，並立即獲得符合其需求的個人化結果。該平台可以過濾掉噪音並只提供重要的內容，從而節省數百個小時。 Novable 受到一些最具遠見的創新專業人士的信任，根據 Trustpilot 的數據，其滿意度為 97%。該平台還提供各種資源，例如客戶故事、電子書和博客，幫助公司獲得靈感並了解最新的創新趨勢。 總之，Novable 是一個強大的工具，旨在幫助公司今天發現未來的創新。該平台旨在透過人工智慧驅動的技術、專家見解和情境網路提供無縫、高效的體驗，從而全面了解新創企業生態系統。

網站： novable.com

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