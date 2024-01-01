Nonprofit Quarterly
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《非營利季刊》是一份非營利雜誌出版物，提供基於研究的文章和資源來教育非營利部門。 NPQ 設想了一個我們生活在積極民主的世界，其價值觀完全植根於人權、經濟和社會正義、種族平等和繁榮的社區。我們的使命是培育一個積極、參與、有時甚至具有破壞性的民間部門。
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