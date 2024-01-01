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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

NOLU 是一個簡單易用的介面，用於與 Open AI GPT-3 引擎互動。它允許用戶提出問題並接收人工智慧生成的答案，無需任何複雜操作或設定。 它由具有超過 1750 億個機器學習參數的神經網路提供支援。 NOLU 可以從任何瀏覽器訪問，並且可以在任何螢幕尺寸上使用。 它還配備了一個基於 45 TB 文字資料的訓練系統，並提供來自人腦的上下文，人腦擁有約 850 億個神經元。 NOLU 提供 50 QA 免費試用，旨在提供最小的介面，以便使用者可以專注於他們的任務。

網站： noluai.com

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