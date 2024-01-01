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Nolibox Creator 是一款 AI 工具，為使用者提供了一種易於存取且簡單的方式來利用各種 AI 功能。該工具由開源後端carefree-creator提供支持，使用戶能夠將各種人工智慧技術無縫整合到可無限擴展的繪圖板中。 Nolibox Creator 的主要目標是提供一個用戶友好的平台，讓個人能夠輕鬆地免費探索和享受這些人工智慧功能。 Nolibox Creator 提供的一些值得注意的功能包括 Txt2Img、VariationImg2Img、HD 擦除和替換、Inpaint、Negative Prompt、Outpaint 和 Matting。 使用者可以透過參數設定進一步自訂自己的體驗，例如選擇普通、真實、動漫、3D動漫和夢幻等不同模型。 他們還可以將藝術模式調整為簡單或高級。該工具提供了多種提示生成選項供用戶嘗試，從創建漂亮的動漫角色或精靈少女和森林女神等奇幻生物，到生成風景、風格化的藝術品甚至傳統圖案。 用戶還可以靈活地選擇適合自己需求的藝術家、優化器和解析度。為了增強可用性，Nolibox Creator 提供了各種操作，例如生成圓形紋理、添加圖像以及啟用自動排列。 此外，使用者可以輕鬆分享他們的創作，存取有用的提示和快捷鍵，或聯絡支援團隊尋求任何協助。總體而言，Nolibox Creator 是一款綜合性 AI 工具，使各種技能水平的用戶能夠使用大量 AI 技術輕鬆探索和創造。

網站： nolibox.com

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