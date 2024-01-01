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網站： nocodelytics.com

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Nocodelytics 旨在讓 Webflow 網站上的追蹤指標變得簡單明了。它允許用戶追蹤各種用戶交互，例如按鈕點擊、連結點擊、CMS 項目參與度和現場搜尋。 主要特徵： * 只需點擊幾下即可追蹤按鈕和連結的點擊，無需任何編碼。 * 查看使用者在網站上搜尋的內容，這有助於為內容和功能開發提供資訊。 * 與 Jetboost 和 Memberstack 等其他 Webflow 工具集成，以提供更深入的見解。 * 提供簡單的視覺化和儀表板，可以直接嵌入到 Webflow 網站上。 * 提供使用者友善、符合 GDPR 的分析，重點在於資料隱私。

網站： nocodelytics.com

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