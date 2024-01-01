Noa Coach 是一個由人工智慧驅動的平台，旨在透過促進工作場所的福祉來提高生產力。該工具整合到公司的福利計劃中，提供多方面的方法來支援員工並最大程度地減輕壓力。 它具有由神經科學和健康專家開發的先進人工智慧輔導系統。該人工智慧教練全天候運行，為員工提供表達擔憂和接受指導的平台。 除了人工智慧輔導之外，該工具還包括旨在提高員工彈性和生產力的課程。每週基於神經科學的活動是 Noa Coach 的另一個方面，旨在減輕壓力、提高生產力和鼓勵健康的習慣。 該平台透過聘請合格的人類教練來確保個人化支援。為了培養有關工作相關主題和趨勢的討論並確保公開對話，Noa Coach 提供公共和私人論壇，始終尊重用戶匿名和隱私。 使用者可以保存人工智慧輔導對話並記錄個人反思，並可以選擇與值得信賴的專業人士秘密分享個人觀察結果。 透過整合所有這些要素，Noa Coach 力求釋放員工的全部潛力，同時培養一支有彈性的員工隊伍，為組織的成功做出重大貢獻。

網站： noacoach.com

免責聲明：WebCatalog 與 NOA coach 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。