替代項 - Nextsale

Claspo

claspo.io

Claspo 是一個快閃創作平台，旨在製定新的行業標準。其全面的拖放介面將引導您完成小部件的創建和自定義，並允許您實現創意中的任何想法。有比表單和橫幅更有效的獲取和保留客戶的方法。借助 Claspo，您可以透過全面的拖放介面來建立完全自訂的彈出視窗。我們的平台是新手和任何團隊成員的終極解決方案 - 創意製作的過程盡可能簡化。它是如何運作的？ 1. 您可以使用現成的彈出視窗範本或從頭開始建立範本。 2. 接下來，設定視覺效果：背景、字體大小和顏色、填滿。 3. 加入不同的元素：號召性用語按鈕、表單、遊戲化、動畫按鈕等等。功能不夠？添加您的自訂元素 - 這是您需要吸引開發人員的唯一情況。導入的編程...