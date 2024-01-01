Neural Frames 是一款由人工智慧驅動的工具，用於根據文字提示建立影片剪輯。它使用一種名為「穩定擴散」的生成式人工智慧，該人工智慧已經過 23 億張圖像的訓練，無需編碼即可產生令人驚嘆的視覺效果。 該工具易於使用——只需輸入文字提示，神經網路就會完成剩下的工作。 Neural Frames 由物理學家創建，他確保保持較低的成本 - 只需 7 歐元即可產生 1000 個幀。 該工具的靈感來自另外兩個由人工智慧驅動的工具 Deforum 和 Lexica，用戶可以從 Lexica 的提示中找到靈感。該工具是根據用戶回饋建立的，創建者鼓勵用戶聯繫他們提出建議。

網站： neuralframes.com

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