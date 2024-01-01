Netomi
還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop。
網站： netomi.com
使用 WebCatalog Desktop 上「Netomi」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
Netomi 得到了世界頂尖人工智慧領導者的支持並受到全球最大品牌的信賴，是企業客戶體驗人工智慧領域的領導者。 Netomi 提供多模式和全通路認可的生成式 AI，透過內建的 AI 治理控制確保準確性、安全性和資料隱私，從而確保大規模的品牌安全對話。 我們創新的人工智慧部署可確保節省成本、提高營運效率並提高客戶滿意度、忠誠度、收入和獲利能力。 Netomi 的無程式碼解決方案可在幾週內完成部署，自動擴展，並為非技術用戶提供全面的工具，以輕鬆大規模管理 CX AI。這可以降低總擁有成本、加快上市時間並減少對開發人員資源的依賴。 Netomi 成立於 2016 年，利用最新的人工智慧發展來增強客戶體驗，為品牌提供高品質的自動化支援和工具來增強人工代理團隊。 在快速發展的人工智慧領域，Netomi 使品牌能夠輕鬆滿足不斷增長的客戶期望並提供卓越的服務。
網站： netomi.com
免責聲明：WebCatalog 與 Netomi 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。