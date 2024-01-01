Netomi 得到了世界頂尖人工智慧領導者的支持並受到全球最大品牌的信賴，是企業客戶體驗人工智慧領域的領導者。 Netomi 提供多模式和全通路認可的生成式 AI，透過內建的 AI 治理控制確保準確性、安全性和資料隱私，從而確保大規模的品牌安全對話。 我們創新的人工智慧部署可確保節省成本、提高營運效率並提高客戶滿意度、忠誠度、收入和獲利能力。 Netomi 的無程式碼解決方案可在幾週內完成部署，自動擴展，並為非技術用戶提供全面的工具，以輕鬆大規模管理 CX AI。這可以降低總擁有成本、加快上市時間並減少對開發人員資源的依賴。 Netomi 成立於 2016 年，利用最新的人工智慧發展來增強客戶體驗，為品牌提供高品質的自動化支援和工具來增強人工代理團隊。 在快速發展的人工智慧領域，Netomi 使品牌能夠輕鬆滿足不斷增長的客戶期望並提供卓越的服務。

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